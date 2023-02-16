شهد سعر الذهب في الإمارات اليوم الخميس 16 فبراير 2023، انخفاض طفيف في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع تراجع مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية عند مستوى 1,834.78 دولار للأوقية.

ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الامارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بالإضافة إلى بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب في الإمارات اليوم عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الإمارات اليوم عند 216.67 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 58.99 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس في الإمارات

جاء سعر الذهب عيار 22 في الإمارات اليوم عند 198.62 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 54.07 دولار.

سعر الذهب في الإمارات اليوم عيار 21

وصل سعر غرام الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم الخميس 16 فبراير عند 189.59 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 51.62 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الإمارات

جاء سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 18 عند 162.51 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 44.24 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في الإمارات عند 126.39 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 34.41 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في الإمارات

جاء سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الخميس 16 فبراير 6,739.30 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1,834.78 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في الإمارات

جاء سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الخميس 16 فبراير : 216,673.36 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 58,989.50 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في الإمارات

جاء سعر جنيه الذهب اليوم في الإمارات عند 1,516.71 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 412.96 دولار.