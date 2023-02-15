شهد سعر الذهب في الامارات اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023، انخفاض نسبي في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع تراجع مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية عند مستوى 1,845.20 دولار للأوقية.

ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الامارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بالإضافة إلى بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب في الامارات اليوم عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في الإمارات اليوم عند 217.90 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 59.32 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 22 في الإمارات اليوم عند 199.74 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 54.38 دولار.

سعر الذهب في الامارات اليوم عيار 21

سجل سعر غرام الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم الأربعاء 15 فبراير عند 190.67 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 51.91 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الإمارات

سجل سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 18 عند 163.43 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 44.49 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الإمارات

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في الإمارات عند 127.11 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 34.61 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في الإمارات

وصل سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 15 فبراير 6,777.56 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1,845.20 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في الإمارات

وجاء سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الأربعاء 15 فبراير : 217,903.45 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 59,324.51 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في الإمارات

جاء سعر جنيه الذهب اليوم في الإمارات عند 1,525.32 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 415.28 دولار.