شهد سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، انخفاض نسبي مع بداية التعاملات المبكرة صباح اليوم الأربعاء تناسباً مع انخفاض سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند 1719 دولار للأوقية.

ويشهد سعر الذهب في الآونة الأخيرة موجة من الانخفاضات على مستوى العالم بسبب قوة الدولار، وهو ما يقود هذا الارتفاع من السياسة المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يخص برفع أسعار الفائدة.

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 5 أكتوبر

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية السعودية بالمملكة العربية السعودية على النحو التالي:

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية: 207.25 ريال سعودي، ما يُعادل (55.27 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية: 189.98 ريال سعودي، ما يُعادل (50.66 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في الأسواق السعودية: 181.35 ريال سعودي، ما يُعادل (48.36 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية: 155.44 ريال سعودي، ما يُعادل (41.45 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية: 120.20 ريال سعودي، ما يُعادل (32.24 دولار).

سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر

سجل سعر أونصة الذهب في السعودية للبيع: 6446.25 ريال سعودي، ما يُعادل (1719 دولار).

سجل سعر أونصة الذهب في السعودية شراء: 6450 ريال سعودي، ما يُعادل (1720 دولار).

سعر الجنية الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 5 أكتوبر