سجل سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، انخفاضاً طفيفاً في مستهل التعاملات المبكرة صباح اليوم الثلاثاء تناسباً مع هبوط المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند 1663.48 دولار للأوقية.

سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر

من خلال ما يلي نعرض لكم أسعار الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي لمختلف أعيرة الذهب (الأسعار العالمية):

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية: 201.06 ريال سعودي، ما يُعادل (53.49 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية: 184.31 ريال سعودي، ما يُعادل (49.03 دولار).

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية: 175.93 ريال سعودي، ما يُعادل (46.80 دولار).

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم (عيار 18) : 150.80 ريال سعودي، ما يُعادل (40.12 دولار).

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية: 117.29 ريال سعودي، ما يُعادل (31.20 دولار).

سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر

وصل سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء عند : 6253.02 ريال سعودي، ما يُعادل (1663.48 دولار).

سعر الجنية الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر