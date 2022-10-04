شهد سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، انخفاضاً طفيفاً في بداية التعاملات المبكرة صباح اليوم الثلاثاء، تناسباً مع انخفاض سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند 1699 دولار للأوقية.

ويشهد سعر الذهب في الآونة الأخيرة موجة من الانخفاضات على مستوى العالم بسبب قوة الدولار، وهو ما يقود هذا الارتفاع من السياسة المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يخص برفع أسعار الفائدة.

سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر

جاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية السعودية بالمملكة العربية السعودية على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية: 204.84 ريال سعودي، ما يُعادل (54.62 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية: 187.77 ريال سعودي، ما يُعادل (50.07 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الأسواق السعودية: 179.24 ريال سعودي، ما يُعادل (47.80 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية: 153.63 ريال سعودي، ما يُعادل (40.97 دولار).

في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية: 119.49 ريال سعودي، ما يُعادل (31.86 دولار).

سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر

سعر أونصة الذهب في السعودية للبيع: 6371.25 ريال سعودي، ما يُعادل (1699 دولار).

سعر أونصة الذهب في السعودية شراء: 6357 ريال سعودي، ما يُعادل (1700 دولار).

سعر الجنية الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر