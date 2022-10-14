شهد سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022، ارتفاع مؤقت مع بداية التعاملات المبكرة صباح اليوم الجمعة تناسباً مع ارتفاع المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند 1667.70 دولار للأوقية.

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 14 أكتوبر

من خلال السطور التالية نعرض لكم تقريراً عن متوسط أسعار الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي لمختلف أعيرة الذهب (الأسعار العالمية):

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية: 201.48 ريال سعودي، ما يُعادل (53.62 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية: 184.69 ريال سعودي، ما يُعادل (49.15 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية: 176.29 ريال سعودي، ما يُعادل (46.92 دولار).

جاء سعر الذهب في السعودية اليوم (عيار 18) : 151.11 ريال سعودي، ما يُعادل (40.22 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية: 117.53 ريال سعودي، ما يُعادل (31.28 دولار).

سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم الجمعة 14 أكتوبر

وصل سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم الجمعة عند : 6265.91 ريال سعودي، ما يُعادل (1667.70 دولار).

سعر الجنية الذهب في السعودية اليوم الجمعة 14 أكتوبر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في السعودية عند 1410 ريال سعودي، وهو ما يُعادل (375.40 دولار).

اسعار كيلو الذهب في السعودية اليوم الجمعة

جاء سعر كيلو الذهب في السعودية اليوم الجمعة عند 201488 ريال سعودي، ما يُعادل (53627 دولار).