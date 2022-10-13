شهد سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022، ارتفاعاً طفيفاً مع بداية التعاملات المبكرة صباح اليوم الخميس تناسباً مع ارتفاع المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند 1670.15 دولار للأوقية.

سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 13 أكتوبر

من خلال السطور التالية نعرض لكم تقريراً عن متوسط أسعار الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي لمختلف أعيرة الذهب (الأسعار العالمية):

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية: 201.83 ريال سعودي، ما يُعادل (53.70 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية: 185.01 ريال سعودي، ما يُعادل (49.23 دولار).

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية: 176.60 ريال سعودي، ما يُعادل (46.99 دولار).

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم (عيار 18) : 151.37 ريال سعودي، ما يُعادل (40.28 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية: 117.73 ريال سعودي، ما يُعادل (31.33 دولار).

سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم الخميس 13 أكتوبر

بلغ سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم الخميس عند : 6276.83 ريال سعودي، ما يُعادل (1670.15 دولار).

سعر الجنية الذهب في السعودية اليوم الخميس 13 أكتوبر

جاء سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في السعودية عند 1416 ريال سعودي، وهو ما يُعادل (376.86 دولار).

اسعار كيلو الذهب في السعودية اليوم الخميس

سجل سعر كيلو الذهب في السعودية اليوم الخميس عند 202319 ريال سعودي، ما يُعادل (53836 دولار).