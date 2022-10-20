شهد سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022، ارتفاع نسبي مع بداية التعاملات المبكرة صباح اليوم الخميس تناسباً مع ارتفاع المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند 1633 دولار للأوقية.

سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 20 أكتوبر

من خلال السطور التالية نعرض لكم تقريراً عن متوسط سعر الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي لمختلف أعيرة الذهب (الأسعار العالمية):

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية: 197.39 ريال سعودي، ما يُعادل (52.52 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية: 180.94 ريال سعودي، ما يُعادل (48.14 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية: 172.72 ريال سعودي، ما يُعادل (45.96 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية: 148.05 ريال سعودي، ما يُعادل (39.39 دولار).

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية: 115.15 ريال سعودي، ما يُعادل (30.64 دولار).

سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم الخميس 20 أكتوبر

سجل سعر اونصة الذهب في السعودية اليوم الخميس عند : 6139 ريال سعودي، ما يُعادل (1633 دولار).

سعر الجنية الذهب في السعودية اليوم الخميس 20 أكتوبر

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في السعودية عند 1382 ريال سعودي، وهو ما يُعادل (367.66 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر كيلو الذهب في السعودية اليوم الخميس عند 197390 ريال سعودي، ما يُعادل (52521 دولار).