سعر الذهب في العراق اليوم الجمعة 10 مارس 2023

شهد سعر الذهب في العراق اليوم الخميس 10 مارس انخفاض طفيف مع بداية جلسات التداول تناسباً مع هبوط مؤشر الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,830.41 دولار للأوقية، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في العراق لجميع أعيرة الذهب بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب في العراق اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 85,702.90 دينار عراقي، ما يُعادل 58.85 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة 10 مارس في العراق عند 78,561.00 دينار عراقي، ما يُعادل 53.94 دولار.

سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 74,990.04 دينار عراقي، ما يُعادل 51.49 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في العراق عند 64,277.18 دينار عراقي، ما يُعادل 44.14 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة في العراق

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 49,993.36 دينار عراقي، بما يُعادل 34.33 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 42,851.45 دينار عراقي، ما يُعادل 29.42 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الجمعة في العراق

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,665,660.29 دينار عراقي، بما يُعادل 1,830.41 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة في العراق

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 10 مارس في العراق عند 85,702,904.50 دينار عراقي، بما يُعادل 58,849.00 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

جاء سعر جنيه الذهب اليوم الجمعة في العراق عند 599,920.33 دينار عراقي، أي ما يُعادل 411.92 دولار.