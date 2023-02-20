سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 20 فبراير 2023

شهد سعر الذهب في سوريا اليوم، الاثنين 20 فبراير ارتفاعاً طفيفاً في مستهل التعاملات المبكرة في الأسواق السورية تناسباً مع تباين مؤشر سعر الذهب عالمياً عند مستوى 1,845.39 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 24

سجل سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 428,000 ليرة للشراء، مقابل 433,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الاثنين عند مستوى 393,000 ليرة للشراء، مقابل 398,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الاثنين في الأسواق عند مستوى 375,000 ليرة للشراء، مقابل 381,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 322,000 ليرة للشراء، مقابل 326,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 273,000 ليرة للشراء، مقابل 276,000 ليرة للبيع.