سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023

سجل سعر الذهب في سوريا اليوم، الثلاثاء 21 فبراير انخفاضاً طفيفاً في مستهل التعاملات المبكرة في الأسواق السورية تناسباً مع تراجع مؤشر سعر الذهب عالمياً عند مستوى 1,834.96 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 24

جاء سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 433,000 ليرة للشراء، مقابل 438,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الثلاثاء عند مستوى 397,000 ليرة للشراء، مقابل 403,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

وصل سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الثلاثاء في الأسواق عند مستوى 380,000 ليرة للشراء، مقابل 385,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا عيار 18

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 326,000 ليرة للشراء، مقابل 330,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 276,000 ليرة للشراء، مقابل 279,000 ليرة للبيع.