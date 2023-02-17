سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 17 فبراير 2023

شهد سعر الذهب في سوريا اليوم، الجمعة 17 فبراير انخفاضاً ملحوظاً في مستهل التعاملات المبكرة في الأسواق السورية تناسباً مع تراجع مؤشر سعر الذهب عالمياً عند مستوى 1,825.10 دولار للأوقية.

اسعار الذهب اليوم في سوريا عيار 24

شهد سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 427,000 ليرة للشراء، مقابل 436,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الجمعة عند مستوى 393,000 ليرة للشراء، مقابل 401,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

جاء سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الجمعة في الأسواق عند مستوى 375,000 ليرة للشراء، مقابل 383,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا عيار 18

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 322,000 ليرة للشراء، مقابل 328,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 272,000 ليرة للشراء، مقابل 278,000 ليرة للبيع.