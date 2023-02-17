  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 17 فبراير 2023

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 17 فبراير 2023

تاريخ النشر: 17 شباط / فبراير 2023 - 08:02
سعر الذهب في سوريا اليوم
سعر الذهب في سوريا اليوم

شهد سعر الذهب في سوريا اليوم، الجمعة 17 فبراير انخفاضاً ملحوظاً في مستهل التعاملات المبكرة في الأسواق السورية تناسباً مع تراجع مؤشر سعر الذهب عالمياً عند مستوى 1,825.10 دولار للأوقية.

اسعار الذهب اليوم في سوريا عيار 24

شهد سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 427,000 ليرة للشراء، مقابل 436,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الجمعة عند مستوى 393,000 ليرة للشراء، مقابل 401,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

جاء سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الجمعة في الأسواق عند مستوى 375,000 ليرة للشراء، مقابل 383,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا عيار 18

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 322,000 ليرة للشراء، مقابل 328,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 272,000 ليرة للشراء، مقابل 278,000 ليرة للبيع.

كلمات دالة:سعر الذهب في سوريا اليومسعر الذهب اليوم في سوريا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...