هبط سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 انخفاضاً ملحوظاً خلال الساعات الأولى في بداية تعاملات السوق المحلية، بالتناسب مع تراجع سعر الذهب في البورصة العالمية عند مستوى 1663.48 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على أسعار الذهب اليوم لجميع الأعيرة.
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر (الأسعار العالمية)
- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء عند 1050.51 جنيه مصري، بما يُعادل (53.49 دولار).
- سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء عند 962.96 جنيه مصري، بما يُعادل (49.03 دولار).
- بلغ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء عيار 21 عند 919.19 جنيه مصري، بما يُعادل (46.80 دولار).
- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء عند 787.88 جنيه مصري، بما يُعادل (40.12 دولار).
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء داخل محلات الصاغة (شراء وبيع)
أسعار الذهب في مصر الآن (بيع)
- جرام الذهب عيار 24 = 1116.32 جنيهاً مصرياً.
- جرام الذهب عيار 22 = 1023.29 جنيهاً مصرياً.
- جاء جرام الذهب عيار 21 = 976.78 جنيهاً مصرياً.
- وجاء جرام الذهب عيار 18 = 837.24 جنيهاً مصرياً.
أسعار الذهب في مصر الآن (شراء)
- وصل جرام الذهب عيار 24 = 1113.54 جنيهاً مصرياً.
- جرام الذهب عيار 22 = 1020.74 جنيهاً مصرياً.
- بلغ جاء جرام الذهب عيار 21 = 974.34 جنيهاً مصرياً.
- جاء جرام الذهب عيار 18 = 835.15 جنيهاً مصرياً.
سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
سجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11 أكتوبر عند 34630.96 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 34717.53 جنيهاً مصرياً للبيع.