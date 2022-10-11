هبط سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 انخفاضاً ملحوظاً خلال الساعات الأولى في بداية تعاملات السوق المحلية، بالتناسب مع تراجع سعر الذهب في البورصة العالمية عند مستوى 1663.48 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على أسعار الذهب اليوم لجميع الأعيرة.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر (الأسعار العالمية)

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر (الأسعار العالمية)

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر (الأسعار العالمية)

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر (الأسعار العالمية)

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر (الأسعار العالمية)

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر (الأسعار العالمية)

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء عند 1050.51 جنيه مصري، بما يُعادل (53.49 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء عند 962.96 جنيه مصري، بما يُعادل (49.03 دولار).

بلغ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء عيار 21 عند 919.19 جنيه مصري، بما يُعادل (46.80 دولار).