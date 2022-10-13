ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 ارتفاعاً نسبياً مع بداية تعاملات السوق المحلية، تناسباً مع ارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية عند مستوى 1670.15 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على أسعار الذهب اليوم لجميع الأعيرة في مصر.
سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 13 أكتوبر (الأسعار العالمية)
- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس عند 1057.10 جنيه مصري، بما يُعادل (53.70 دولار).
- سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس عند 969.00 جنيه مصري، بما يُعادل (49.23 دولار).
- جاء سعر الذهب في مصر اليوم الخميس عيار 21 عند 924.96 جنيه مصري، بما يُعادل (46.99 دولار).
- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس عند 792.82 جنيه مصري، بما يُعادل (40.28 دولار).
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس داخل محلات الصاغة (شراء وبيع)
أسعار الذهب في مصر الآن (بيع)
- جرام الذهب عيار 24 = 1123.32 جنيهاً مصرياً.
- جرام الذهب عيار 22 = 1029.71 جنيهاً مصرياً.
- جاء جرام الذهب عيار 21 = 982.91 جنيهاً مصرياً.
- وجاء جرام الذهب عيار 18 = 842.49 جنيهاً مصرياً.
أسعار الذهب في مصر الآن (شراء)
- جاء جرام الذهب عيار 24 = 1120.52 جنيهاً مصرياً.
- جرام الذهب عيار 22 = 1027.14 جنيهاً مصرياً.
- بلغ جاء جرام الذهب عيار 21 = 980.46 جنيهاً مصرياً.
- جاء جرام الذهب عيار 18 = 840.39 جنيهاً مصرياً.
سعر أونصة الذهب اليوم الخميس في مصر
بلغ سعر أونصة الذهب اليوم في مصر الخميس 13 أكتوبر في محلات الذهب عند 34848.20 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 34935.32 جنيهاً مصرياً للبيع.