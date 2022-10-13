ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 ارتفاعاً نسبياً مع بداية تعاملات السوق المحلية، تناسباً مع ارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية عند مستوى 1670.15 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على أسعار الذهب اليوم لجميع الأعيرة في مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 13 أكتوبر (الأسعار العالمية)

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 13 أكتوبر (الأسعار العالمية)

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 13 أكتوبر (الأسعار العالمية)

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 13 أكتوبر (الأسعار العالمية)

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 13 أكتوبر (الأسعار العالمية)

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 13 أكتوبر (الأسعار العالمية)

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس عند 1057.10 جنيه مصري، بما يُعادل (53.70 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس عند 969.00 جنيه مصري، بما يُعادل (49.23 دولار).

جاء سعر الذهب في مصر اليوم الخميس عيار 21 عند 924.96 جنيه مصري، بما يُعادل (46.99 دولار).