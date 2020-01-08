سعر الذهب يرتفع لأعلى مستوى في 7 سنوات بعد هجوم إيران

صعدت أسعار الذهب بما يصل إلى اثنين بالمئة، اليوم الأربعاء، متجاوزة مستوى 1600 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى في نحو سبع سنوات، مع مسارعة المستثمرين للاحتماء بالمعدن الملاذ الآمن بعد أن أطلقت إيران صواريخ على قاعدة جوية عراقية تستضيف قوات أميركية.

وبحلول الساعة 0250 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.8 بالمئة إلى 1585.80 دولار للأوقية. وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ مارس 2013 عند 1610.90 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة واحداً بالمئة إلى 1589.30 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانج يان، محللة السوق لدى سي.ام.سي ماركتس، "المخاوف من عدم التيقن ومزيد من التصعيد في هذه المواجهة العسكرية تدفع أسعار الذهب للصعود.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم ذروة جديدة عند 2056.01 دولار للأوقية في وقت سابق من المعاملات بفعل استمرار شح المعروض، لكنه كان منخفضاً 0.3 بالمئة في أحدث سعر فوري له عند 2045.08 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 18.53 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أوائل سبتمبر، عند 18.85 دولار، في حين تقدم البلاتين 0.1 بالمئة إلى 970.25 دولار.