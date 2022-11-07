سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022 في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر، الاثنين 7 نوفمبر مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، حيث لم يتحرك سعر الصرف منذ بدء تعاملات الأسبوع الجاري.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم بالبنك المركزي المصري

استقر سعر الريال السعودي مع بداية تعاملات الاثنين في البنك المركزي المصري عند مستوى 6.43 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.46 جنيهاً مصرياً للبيع، وذلك بحسب ما تم نشره من قبل "البنك المركزي المصري"

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنك الأهلي وبنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي في مصر اليوم بالبنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، عند مستوى 6.42 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.45 جنيهاً مصرياً للبيع.

وتكررت نفس الأسعار في بنك مصر (ثاني أكبر البنوك الحكومية المصرية).

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين بالبنك التجاري الدولي (CIB)

على نفس الوتيرة استقر سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي (CIB) عند مستوى صرف 6.42 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.46 جنيها مصرياً للبيع.