سعر الريال السعودي اليوم في مصر الأربعاء 12 أبريل 2023

استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر الأربعاء 12 يناير 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة، حيث وصل سعر الريال السعودي اليوم إلى 8.21 لسعر الشراء، و8.24 لسعر البيع وفقاً للتعاملات اليومية وتقرير البنك المركزي المصري.

على الجانب الآخر تراجع سعر الريال مقابل الجنيه في السوق السوداء إلى 9 جنيهات.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

من خلال السطور التالية نستعرض لكم تفاصيل أسعار الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023، في البنوك المصرية والعربية، حسب آخر تحديث.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك الأهلي المصري عند مستوى 8.19 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 8.22 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

كما استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم ليسجل عند مستوى 8.19 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 8.22 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي (CIB)

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي (CIB) عند مستوى صرف 8.18 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 8.25 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الريال مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإسكندرية عند مستوى صرف 8.21 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 8.25 جنيهاً مصرياً للبيع.