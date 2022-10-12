سعر الريال السعودي اليوم في مصر الأربعاء 12 أكتوبر 2022.. ارتفاع طفيف

شهد سعر الريال السعودي اليوم في مصر الأربعاء 12 أكتوبر ارتفاعا طفيفً أمام الجنيه المصري مع بداية التعاملات الصباحية في السوق المصرفية، ويعمل البنك المركزي في الفترة الحالية على إيجاد آلية تحول دون مخاطر انخفاض الجنيه، والتي من شأنها دعم العملة المصرية والنهوض بالاقتصاد.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك المركزي المصري

تباين سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري ليستقر عند مستوى 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، بينما صعد عند 5.25 جنيهاً مصرياً للبيع، وذلك حسب ما تم نشره من قبل "البنك المركزي"

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري

كما تباين متوسط سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، عند مستوى 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 5.23 جنيهاً مصرياً للبيع، وتكررت الأسعار ذاتها في بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي (CIB)

كما ارتفع سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي (CIB) عند مستوى صرف 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، و 5.20 جنيها مصرياً للبيع.