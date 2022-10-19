سعر الريال السعودي اليوم في مصر الأربعاء 19 أكتوبر 2022.. هدوء نسبي

شهد سعر الريال السعودي اليوم في مصر، الأربعاء 19 أكتوبر استقراراً مقابل الجنيه المصري ليشهد هدوء نسبي في مستهل التعاملات الصباحية في سوق الصرف المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك المركزي المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري وذلك عند مستوى 5.22 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 5.25 جنيهاً مصرياً للبيع، وذلك حسب ما تم نشره من قبل "البنك المركزي المصري"

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري

كما استقر متوسط سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، عند مستوى 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، في حين ارتفع سعر البيع ليسجل 5.24 جنيهاً مصرياً وتكررت الأسعار ذاتها في بنك مصر.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء بالبنك التجاري الدولي (CIB)

حافظ سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي (CIB) عند مستوى صرف 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، و 5.24 جنيها مصرياً للبيع.