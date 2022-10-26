سعر الريال السعودي اليوم في مصر الأربعاء 26 أكتوبر 2022.. هدوء نسبي

تباين سعر الريال السعودي اليوم في مصر، الأربعاء 26 أكتوبر مقابل الجنيه المصري وسط هدوء نسبي مع بداية التعاملات الصباحية، في الوقت الذي أكد فيه وزير المالية المصري محمد معيط خلال المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" أن معدلات الدين العام والعجز المالي تحت السيطرة بالرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك المركزي المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري عند مستوى 5.22 جنيهاً مصرياً للشراء، بينما ارتفع عند 5.25 جنيهاً مصرياً للبيع، وذلك حسب ما تم نشره من قبل "البنك المركزي المصري"

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك الأهلي وبنك مصر

استقر متوسط سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، عند مستوى 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، بينما ارتفع عند 5.24 جنيهاً مصرياً للبيع.

على الجانب الآخر استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم في بنك مصر على مستوى عند 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 5.24 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء بالبنك التجاري الدولي (CIB)

كما استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي (CIB) عند مستوى صرف 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، بينما صعد عند 5.25 جنيها مصرياً للبيع.