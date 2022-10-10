سعر الريال السعودي اليوم في مصر الاثنين 10 أكتوبر 2022.. الجنية يقاوم

شهد سعر الريال السعودي اليوم في مصر الاثنين 10 أكتوبر استقراراً في بداية التعاملات الصباحية، على الرغم من التقلبات السعرية خلال الفترة الأخيرة مقابل العملة المصرية، وفي ظل تزايد الطلب على الريال السعودي، حيث يُقبل المصريون على أداء العمرة في مثل هذا الوقت من كل عام (عمرة المولد النبوي الشريف).

سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك المركزي المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري عند مستوى 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 5.23 جنيهاً مصرياً للبيع، وذلك وفقاً لما تم نشره من قبل "البنك المركزي"

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري

ظل سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، عند مستوى 5.20 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 5.23 جنيهاً مصرياً للبيع، وتكرر نفس السعر في بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي (CIB)

وعلى نفس الوتيرة بقي سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي (CIB) على أسعار أمس الأحد ليسجل عند مستوى 5.20 جنيهاً مصرياً للشراء، و 5.23 جنيها مصرياً للبيع.