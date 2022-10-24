سعر الريال السعودي اليوم في مصر الاثنين 24 أكتوبر 2022

تباين سعر الريال السعودي اليوم في مصر، الاثنين 24 أكتوبر مقابل الجنيه المصري مع بداية التعاملات الصباحية لدى البنك المركزي والبنك الأهلي المصري بينما استقر في البنوك التجارية الحكومية والخاصة الاخرى، وذلك وسط استمرار الضغوط التضخمية وحالة عدم الاستقرار في السوق المصرفية المحلية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك المركزي المصري

جاء سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري عند مستوى 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، بينما تراجع عند 5.24 جنيهاً مصرياً للبيع، وذلك حسب ما تم نشره من قبل "البنك المركزي المصري"

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين مفي البنك الأهلي وبنك مصر

سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، عند مستوى 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، بينما ارتفع عند 5.24 جنيهاً مصرياً.

على الجانب الآخر استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم في بنك مصر على مستواه عند 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 5.23 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين بالبنك التجاري الدولي (CIB)

وعلى نفس الوتيرة استقر سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي (CIB) عند مستوى صرف 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، و 5.24 جنيها مصرياً للبيع.