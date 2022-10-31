سعر الريال السعودي اليوم في مصر الاثنين 31 أكتوبر 2022.. ارتفاع جديد

شهد سعر الريال السعودي اليوم في مصر، الاثنين 31 أكتوبر ارتفاعاً جديداً مقابل الجنيه المصري، وذلك للمرة الثانية في أسبوع، ليسجل الجنيه تراجعاً كبيراً صباح اليوم عقب قرار البنك المركزي اعتماد سعر الصرف المرن للجنيه أمام العملات الأجنبية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك المركزي المصري

صعد سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري ليسجل عند مستوى 6.38 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.41 جنيهاً مصرياً للبيع، وذلك حسب ما تم نشره من قبل "البنك المركزي المصري"

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنك الأهلي وبنك مصر

كما ارتفع سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، عند مستوى 6.33 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.36 جنيهاً مصرياً للبيع.

وعلى نفس الوتيرة صعد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم في بنك مصر ليسجل عند مستوى 6.33 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.36 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين بالبنك التجاري الدولي (CIB)

كما صعد سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي (CIB) عند مستوى صرف 6.31 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.35 جنيها مصرياً للبيع.