سعر الريال السعودي اليوم في مصر الثلاثاء 8 نوفمبر 2022.. ارتفاع جديد

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم في مصر الأربعاء 9 نوفمبر 2022، مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة، ليواصل الجنيه مسلسل الهبوط أمام العملات الأجنبية في ظل أزمة اقتصادية، وتراجع الاحتياطي النقدي لمصر بعض الشيء.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك المركزي المصري

صعد سعر الريال السعودي مع بداية تعاملات الأربعاء في البنك المركزي المصري عند مستوى 6.46 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.47 جنيهاً مصرياً للبيع، وذلك بحسب ما تم نشره من قبل "البنك المركزي المصري".

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك الأهلي وبنك مصر

كما صعد سعر الريال السعودي في مصر اليوم بالبنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، عند مستوى 6.46 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.47 جنيهاً مصرياً للبيع.

وتكررت نفس الأسعار في بنك مصر (ثاني أكبر البنوك الحكومية المصرية).

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء بالبنك التجاري الدولي (CIB)

على نفس الوتيرة ارتفع سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي (CIB) ليصل عند مستوى صرف 6.47 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.49 جنيها مصرياً للبيع.