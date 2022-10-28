سعر الريال السعودي اليوم في مصر الجمعة 28 أكتوبر 2022.. ارتفاع تاريخي

قفز سعر الريال السعودي اليوم في مصر، الجمعة 28 أكتوبر مقابل الجنيه المصري، وذلك عقب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنحو 2% وتفعيل سعر الصرف المرن للجنيه أمام العملات الأجنبية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك المركزي المصري

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري ليسجل عند مستوى 6.08 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.11 جنيهاً مصرياً للبيع، وذلك حسب ما تم نشره من قبل "البنك المركزي المصري"

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك الأهلي وبنك مصر

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، عند مستوى 6.07 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.10 جنيهاً مصرياً للبيع.

على الجانب الآخر صعد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم في بنك مصر ليسجل عند مستوى 6.07 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.12 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة بالبنك التجاري الدولي (CIB)

كما ارتفع سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي (CIB) عند مستوى صرف 6.07 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.12 جنيها مصرياً للبيع.