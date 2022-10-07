سعر الريال السعودي اليوم في مصر الجمعة 7 أكتوبر 2022.. تحرك طفيف

شهد سعر الريال السعودي اليوم في مصر الجمعة 7 أكتوبر ارتفاعاً طفيفاً في بداية التعاملات الصباحية، وسط تقلبات سعرية خلال الفترة الأخيرة مقابل العملة المصرية، حيث صعد الريال في البنك المركزي المصري، بينما استقر في البنوك التجارية الأخري.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك المركزي المصري

صعد سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل عند مستوى 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 5.24 جنيهاً مصرياً للبيع، وذلك وفقاً لما تم نشره من قبل "البنك المركزي"

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، عند مستوى 5.20 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 5.23 جنيهاً مصرياً للبيع، وتكرر نفس السعر في بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي (CIB)

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي (CIB) عن أسعار أمس الخميس، ليستقر عند مستوى 5.20 جنيهاً مصرياً للشراء، و 5.23 جنيها مصرياً للبيع.