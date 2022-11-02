سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022.. تراجع الجنيه

واصل سعر الريال السعودي صعوده في مصر، اليوم الأربعاء 2 نوفمبر مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، ليواصل بذلك الجنيه المصري خسائره المتتالية أمام الريال السعودي والتي توالت عقب قرار البنك المركزي اعتماد سعر الصرف المرن للجنيه أمام العملات الأجنبية.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم بالبنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري عند مستوى 6.41 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.44 جنيهاً مصرياً للبيع، وذلك بحسب ما تم نشره من قبل "البنك المركزي المصري"

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك الأهلي وبنك مصر

صعد سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، عند مستوى 6.38 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.41 جنيهاً مصرياً للبيع.

وعلى نفس الوتيرة ارتفع سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم في بنك مصر ليسجل عند مستوى 6.38 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.41 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء بالبنك التجاري الدولي (CIB)

كما صعد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي (CIB) عند مستوى صرف 6.39 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.42 جنيها مصرياً للبيع.