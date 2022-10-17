سعر الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022.. هدوء نسبي

شهد سعر الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين 17 أكتوبر حالة من الهدوء النسبي أمام الجنيه المصري ليشهد استقراراً مع بداية التعاملات الصباحية في سوق الصرف المصرية، وذلك وسط دعم تلقاه الجنيه المصري، باقتراب مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي من نهايتها.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

شهد سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري ارتفاع طفيف ليسجل عند مستوى 5.22 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 5.24 جنيهاً مصرياً للبيع، وذلك حسب ما تم نشره من قبل "البنك المركزي"

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري

استقر متوسط سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، عند مستوى 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 5.23 جنيهاً مصرياً للبيع، وتكررت الأسعار ذاتها في بنك مصر.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين بالبنك التجاري الدولي (CIB)

كما استقر سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي (CIB) عند مستوى صرف 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، و 5.24 جنيها مصرياً للبيع.