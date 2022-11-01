سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022.. تراجع مستمر

من جديد صعد سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر مقابل الجنيه، ليواصل بذلك الجنيه المصري خسائره المتتالية أمام الريال السعودي والتي توالت عقب قرار البنك المركزي اعتماد سعر الصرف المرن للجنيه أمام العملات الأجنبية.

سعر الريال السعودي في مصر بالبنك المركزي المصري

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري ليسجل عند مستوى 6.40 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.43 جنيهاً مصرياً للبيع، وذلك وفقاً لما تم نشره من قبل "البنك المركزي المصري"

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي وبنك مصر

كما صعد سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، عند مستوى 6.36 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.38 جنيهاً مصرياً للبيع.

وعلى نفس الوتيرة صعد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم في بنك مصر ليسجل عند مستوى 6.36 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.38 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء بالبنك التجاري الدولي (CIB)

كما ارتفع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي (CIB) عند مستوى صرف 6.36 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.41 جنيها مصرياً للبيع.