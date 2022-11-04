سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022.. رقم جديد

صعد سعر الريال السعودي في مصر في اليوم الجمعة 4 نوفمبر إلى رقم جديد مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، ليواصل بذلك الجنيه المصري خسائره المتتالية أمام الريال السعودي والتي توالت عقب قرار البنك المركزي اعتماد سعر الصرف المرن للجنيه أمام العملات الأجنبية.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم بالبنك المركزي المصري

صعد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري عند مستوى 6.44 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.47 جنيهاً مصرياً للبيع، وذلك بحسب ما تم نشره من قبل "البنك المركزي المصري"

سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنك الأهلي وبنك مصر

كما صعد سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، على نحو ملحوظ ليسجل عند مستوى 6.42 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.45 جنيهاً مصرياً للبيع.

وتكررت نفس الأسعار في بنك مصر (ثاني أكبر البنوك الحكومية المصرية).

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس بالبنك التجاري الدولي (CIB)

على نفس الوتيرة صعد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي (CIB) عند مستوى صرف 6.42 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.46 جنيها مصرياً للبيع.