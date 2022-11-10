ارتفع سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022، مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة، ليواصل الجنيه مسلسل الهبوط أمام العملات الأجنبية في ظل أزمة اقتصادية، وتراجع الاحتياطي النقدي لمصر بعض الشيء.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم

ارتفع سعر الريال السعودي مع بداية تعاملات الخميس في البنك المركزي المصري ليصل عند مستوى 6.46 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.48 جنيهاً مصرياً للبيع، وذلك بحسب ما تم نشره من قبل "البنك المركزي المصري".

وذكرت وكالة بلومبرج، أمس الأربعاء، بأن صندوق الثروة السيادية القطري أودع مليار دولار لدى البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنك الأهلي

صعد سعر الريال السعودي في مصر اليوم بالبنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، عند مستوى 6.46 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.48 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وصعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري لدى بنك مصر ليسجل عند مستوى 6.46 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.48 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي (CIB)

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي (CIB) عند مستوى صرف 6.46 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.49 جنيها مصرياً للبيع.