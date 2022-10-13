سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022

شهد سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 13 أكتوبر استقرار نسبي أمام الجنيه المصري مع بداية التعاملات الصباحية في السوق المصرفية، وذلك وسط هدوء الطلب في تعاملات البنوك اليوم الخميس.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

تباين سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنك المركزي المصري عند مستوى 5.22 جنيهاً مصرياً للشراء، بينما استقر عند 5.25 جنيهاً مصرياً للبيع، وذلك حسب ما تم نشره من قبل "البنك المركزي"

سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري

استقر متوسط سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، عند مستوى 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 5.23 جنيهاً مصرياً للبيع، وتكررت الأسعار ذاتها في بنك مصر.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس بالبنك التجاري الدولي (CIB)

استقر سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي (CIB) عند مستوى صرف 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، و 5.20 جنيها مصرياً للبيع، وهو السعر نفسه بتعاملات الأمس.