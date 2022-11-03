سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022.. ارتفاع طفيف

ارتفع سعر الريال السعودي في مصر في اليوم الخميس 3 نوفمبر على نحو طفيف مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، ليواصل بذلك الجنيه المصري خسائره المتتالية أمام الريال السعودي والتي توالت عقب قرار البنك المركزي اعتماد سعر الصرف المرن للجنيه أمام العملات الأجنبية.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم بالبنك المركزي المصري

تباين سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنك المركزي المصري عند مستوى 6.45 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.45 جنيهاً مصرياً للبيع، وذلك وفقاً لما تم نشره من قبل "البنك المركزي المصري"

سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنك الأهلي وبنك مصر

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، على نحو طفيف ليسجل عند مستوى 6.39 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.41 جنيهاً مصرياً للبيع.

وتكررت نفس الأسعار في بنك مصر (ثاني أكبر البنوك الحكومية المصرية).

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس بالبنك التجاري الدولي (CIB)

واستقر سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي (CIB) عند مستوى صرف 6.39 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.42 جنيها مصرياً للبيع.