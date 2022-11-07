سعر الريال السعودي مقابل الليرة التركية اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة التركية ارتفاعاً طفيفاً في التعاملات الصباحية، اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022، وذلك عقب قرار البنك المركزي التركي بخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 150 نقطة أساس إلى 10.5%.

تجدر الإشارة إلى أنّ عُملة الليرة التركية تشهد انخفاضاً أمام العملات الأجنبية الأخرى، مثل الريال السعودي والدولار والجنيه المصري، في حين تسعى الحكومة التركية إلى استعادة قيمة الليرة، حيث وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برنامجاً لدعم الليرة التركية.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة التركية اليوم

سجل سعر الريال السعودي عملة المملكة العربية السعودية (SAR) ارتفاعاً طفيفاً مقابل الليرة التركية (TRY) عملة تركيا، حيث سجل الارتفاع قيمة (0.0009) نقطة وبنسبة (0.02%) وذلك خلال جلسات تداول العملات صباح الاثنين.