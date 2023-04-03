سعر المحروقات اليوم في لبنان الاثنين 3 أبريل 2023

انخفضت أسعار المحروقات اليوم في لبنان، اليوم الاثنين 3 أبريل 2023، طبقاً للأسعار المُعلنة من جانب وزارة الطاقة والمياه في مستهل التعاملات الصباحية.

يأتي هذا الانخفاض الكبير في أسعار البنزين والديزل، الذي شهدته الأسواق في لبنان خلال الأيام القليلة الماضية، في ظل تراجع سعر الدولار في لبنان عقب تدخل مصرف لبنان المركزي.

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أسعار البنزين اليوم في لبنان

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، صباح اليوم، جدولاً جديداً لسعر المحروقات اليوم في لبنان بالإضافة إلى المشتقات النفطية، كالتالي:

أولاً : صفيحة بنزين 98 أوكتان = 83 ألف ليرة لبنانية.

: صفيحة بنزين 98 أوكتان = 83 ألف ليرة لبنانية. ثانياً : صفيحة بنزين 95 أوكتان = 82 ألف ليرة لبنانية.

: صفيحة بنزين 95 أوكتان = 82 ألف ليرة لبنانية. ثالثاً : انخفض سعر صفيحة المازوت عند = 73 ألف ليرة لبنانية.

: انخفض سعر صفيحة المازوت عند = 73 ألف ليرة لبنانية. رابعاً: وانخفض سعر قارورة الغاز عند = 52000 ليرة لبنانية.

يأتي هذا في ظل تراجع حاد في سعر الليرة اللبنانية، حيث أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.