سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء الأربعاء 16 أغسطس 2023

ارتفع سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء، خلال تداولات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 في عموم المحافظات السورية، وسط ترقب وتوقعات بمزيد من الصعود على خلفية قرار المركزي السوري.

سعر اليورو اليوم في سوريا

صعد سعر اليورو اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية، وسجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 15467 ليرة للشراء، و 15691 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وسجل سعر الدولار في سوريا اليوم في السوق السوداء عند 14150 ليرة للشراء، و 14350 ليرة للبيع.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

من خلال السطور التالية نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الأربعاء 16 أغسطس في السوق السوداء:

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 3775 ليرة لشراء كل ريال مقابل 3831 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 3850 ليرة للشراء، مقابل 3908 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

جاء سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 20012 ليرة للشراء، مقابل 20303 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 521 ليرة للشراء، مقابل 530 ليرة للبيع.