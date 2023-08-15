سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء الثلاثاء 15 أغسطس 2023

صعد سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء، خلال تداولات اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 في عموم المحافظات السورية، وسط ترقب وتوقعات بمزيد من الصعود على خلفية قرار المركزي السوري.

سعر اليورو اليوم في سوريا

ارتفع سعر اليورو اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية، وسجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 14998 ليرة للشراء، و 15222 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وسجل سعر الدولار في سوريا اليوم في السوق السوداء عند 13700 ليرة للشراء، و 13900 ليرة للبيع.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

من خلال السطور التالية نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الثلاثاء 15 أغسطس في السوق السوداء:

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 3654 ليرة لشراء كل ريال مقابل 3711 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 3727 ليرة للشراء، مقابل 3785 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

وسجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء عند 19413 ليرة للشراء، مقابل 19705 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 505 ليرة للشراء، مقابل 514 ليرة للبيع.

ونُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.