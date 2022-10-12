من خلال السطور التالية نعرض لكم تقريراً عن سعر اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، خلال تعاملات البنوك المبكرة صباح اليوم الأربعاء.

سعر اليورو مقابل الدولار اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022

ارتفع سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي USD عملة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجل الارتفاع قيمة (0.0029) نقطة وبنسبة (0.30%) وذلك خلال جلسات التداول وسوق صرف العملات صباح الأربعاء، ليسجل اليورو 0.9729 دولار مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الثلاثاء : 0.9700 دولار.

سعر اليورو مقابل الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022

على الجانب الآخر انخفض سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي انخفاضاً طفيفاً أمام الجنيه الاسترليني GBP عملة المملكة المتحدة اليوم الأربعاء، حيث سجل الانخفاض قيمة (-0.0026) نقطة وبنسبة (-0.29%) وذلك خلال جلسات التداول وسوق صرف العملات صباح اليوم الأربعاء، ليسجل اليورو 0.8819 جنيه إسترليني مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الثلاثاء: 0.8845 جنيه إسترليني.