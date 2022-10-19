من خلال السطور التالية نعرض لكم بياناً عن متوسط سعر اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، وذلك مع بداية تعاملات البنوك المبكرة صباح اليوم الأربعاء.

سعر اليورو مقابل الدولار اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022

سجل سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي انخفاضاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي USD عملة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجل الانخفاض قيمة (-0.0028) نقطة وبنسبة (-0.28%) وذلك أثناء جلسات التداول وسوق صرف العملات صباح الأربعاء، ليسجل اليورو 0.9835 دولار مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الثلاثاء : 0.9862 دولار.

سعر اليورو مقابل الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022

على الجانب الآخر سجل سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً طفيفاً أمام الجنيه الاسترليني GBP عملة المملكة المتحدة اليوم الأربعاء، حيث سجل الارتفاع قيمة (0.0013) نقطة وبنسبة (0.14%) وذلك خلال جلسات التداول وسوق صرف العملات صباح اليوم الأربعاء، ليسجل اليورو 0.8707 جنيه إسترليني مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الثلاثاء : 0.8695 جنيه إسترليني.