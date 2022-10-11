من خلال هذا المقال نعرض لكم بياناً عن سعر اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، خلال تعاملات البنوك المبكرة صباح اليوم الثلاثاء.

سعر اليورو مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022

سجل سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي انخفاضاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي USD عملة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجل الانخفاض قيمة (-0.0012) نقطة وبنسبة (-0.13%) وذلك خلال جلسات التداول وسوق صرف العملات صباح الثلاثاء، ليسجل اليورو 0.9679 دولار مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الاثنين : 0.9710 دولار.

سعر اليورو مقابل الجنية الإسترليني اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022

على الجانب الآخر ارتفع سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً طفيفاً أمام الجنيه الاسترليني GBP عملة المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء، حيث سجل الارتفاع قيمة (0.0036) نقطة وبنسبة (0.41%) وذلك أثناء جلسات التداول وسوق صرف العملات صباح اليوم الثلاثاء، ليسجل اليورو 0.8803 جنيه إسترليني مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الاثنين: 0.8767 جنيه إسترليني.