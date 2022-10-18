من خلال هذا المقال نعرض لكم بياناً عن متوسط سعر اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، وذلك في مستهل تعاملات البنوك المبكرة صباح اليوم الثلاثاء.

سعر اليورو مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022

ارتفع سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي USD عملة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجل الارتفاع قيمة (0.0009) نقطة وبنسبة (0.09%) وذلك خلال جلسات التداول وسوق صرف العملات صباح الثلاثاء، ليسجل اليورو 0.9854 دولار مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الاثنين : 0.9844 دولار.

سعر اليورو مقابل الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022

سجل سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً طفيفاً أمام الجنيه الاسترليني GBP عملة المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء، حيث سجل الانخفاض قيمة (0.0005) نقطة وبنسبة (0.05%) وذلك أثناء جلسات التداول وسوق صرف العملات صباح اليوم الثلاثاء، ليسجل اليورو 0.8676 جنيه إسترليني مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الاثنين : 0.8671 جنيه إسترليني.