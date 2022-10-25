في هذا المقال نعرض لكم بياناً عن متوسط سعر اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، وذلك مع بداية تعاملات البنوك المبكرة صباح اليوم الثلاثاء.

سعر اليورو مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

هبط سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي مقابل الدولار الأمريكي USD عملة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء حيث سجل الانخفاض قيمة (-0.0027) نقطة وبنسبة (-0.27%) وذلك خلال جلسات التداول وسوق صرف العملات الصباحية، ليسجل اليورو 0.9859 دولار مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الاثنين: 0.9886 دولار.

سعر اليورو مقابل الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

على نفس الوتيرة انخفض سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي أمام الجنيه الاسترليني GBP عملة المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء انخفاضاً طفيفاً حيث سجل الانخفاض قيمة (-0.0006) نقطة وبنسبة (-0.07%) وذلك أثناء جلسات التداول وسوق صرف العملات الصباحية، ليسجل اليورو 0.8737 جنيه إسترليني مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الاثنين : 0.8743 جنيه إسترليني.