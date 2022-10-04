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سعر اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022

منشور 04 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 05:59
سعر اليورو مقابل الدولار

من خلال السطور التالية سنتعرف على سعر اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، خلال تعاملات البنوك المبكرة صباح اليوم الثلاثاء.

سعر اليورو مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022

سجل سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً نسبياً مقابل الدولار الأمريكي USD عملة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجل الارتفاع قيمة (0.0003) نقطة وبنسبة (0.03%) وذلك أثناء جلسات التداول وسوق صرف العملات صباح الثلاثاء، ليسجل اليورو 0.9834 دولار مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الاثنين 0.9832 دولار.

سعر اليورو مقابل الجنية الإسترليني اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022

ارتفع سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً طفيفاً أمام الجنيه الاسترليني GBP عملة المملكة المتحدة، حيث سجل الارتفاع قيمة (0.0009) نقطة وبنسبة (0.10%) وذلك خلال جلسات التداول وسوق صرف العملات صباح اليوم الثلاثاء، ليسجل اليورو 0.8684 جنيه إسترليني مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الاثنين 0.8675 جنيه إسترليني

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