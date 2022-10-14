من خلال السطور التالية نعرض لكم تقريراً عن متوسط سعر اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022، وذلك أثناء تعاملات البنوك المبكرة صباح اليوم الجمعة.

سعر اليورو مقابل الدولار اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022

ارتفع سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي USD عملة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجل الارتفاع قيمة (0.0011) نقطة وبنسبة (0.011%) وذلك خلال جلسات التداول وسوق صرف العملات صباح الجمعة، ليسجل اليورو 0.9760 دولار مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الخميس : 0.9760 دولار.

سعر اليورو مقابل الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022

كما سجل سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي ارتفاع ملحوظ أمام الجنيه الاسترليني GBP عملة المملكة المتحدة اليوم الجمعة، حيث سجل الارتفاع قيمة (0.0035) نقطة وبنسبة (0.41%) وذلك خلال جلسات التداول وسوق صرف العملات صباح اليوم الجمعة، ليسجل اليورو 0.8661 جنيه إسترليني مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الخميس : 0.8625 جنيه إسترليني.