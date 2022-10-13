من خلال هذا المقال سنتعرف على سعر اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022، وذلك خلال تعاملات البنوك المبكرة صباح اليوم الخميس.

سعر اليورو مقابل الدولار اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022

انخفض سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي انخفاضاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي USD عملة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجل الانخفاض قيمة (-0.0012) نقطة وبنسبة (-0.012%) وذلك أثناء جلسات التداول وسوق صرف العملات صباح الخميس، ليسجل اليورو 0.9696 دولار مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الأربعاء : 0.9708 دولار.

سعر اليورو مقابل الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022

على الجانب الآخر ارتفع سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي ارتفاع نسبي أمام الجنيه الاسترليني GBP عملة المملكة المتحدة اليوم الخميس، حيث سجل الارتفاع قيمة (0.0016) نقطة وبنسبة (0.16%) وذلك أثناء جلسات التداول وسوق صرف العملات صباح اليوم الخميس، ليسجل اليورو 0.8758 جنيه إسترليني مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الأربعاء: 0.8742 جنيه إسترليني.