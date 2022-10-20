من خلال هذا المقال نعرض لكم تقريراً عن متوسط سعر اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022، وذلك مع بداية تعاملات البنوك المبكرة صباح اليوم الخميس.

سعر اليورو مقابل الدولار اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022

ارتفع سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي مقابل الدولار الأمريكي USD عملة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس حيث سجل الارتفاع قيمة (0.0015) نقطة وبنسبة (0.15%) وذلك في مستهل جلسات التداول وسوق صرف العملات الصباحية، ليسجل اليورو 0.9781 دولار مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الأربعاء : 0.9766 دولار.

سعر اليورو مقابل الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022

كما ارتفع سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي أمام الجنيه الاسترليني GBP عملة المملكة المتحدة اليوم الخميس بشكل طفيف حيث سجل الارتفاع قيمة (0.0005) نقطة وبنسبة (0.05%) وذلك خلال جلسات التداول وسوق صرف العملات الصباحية، ليسجل اليورو 0.8717 جنيه إسترليني مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الأربعاء : 0.8712 جنيه إسترليني.