في هذا المقال سنتعرف على سعر اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022، خلال تعاملات البنوك المبكرة صباح اليوم الخميس.

سعر اليورو مقابل الدولار اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022

ارتفع سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي USD عملة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجل الارتفاع قيمة (0.0007) نقطة وبنسبة (0.07%) وذلك أثناء جلسات التداول وسوق صرف العملات صباح الخميس، ليسجل اليورو 0.9918 دولار مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الأربعاء : 0.9911 دولار.

سعر اليورو مقابل الجنية الإسترليني اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022

سجل سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً طفيفاً أمام الجنيه الاسترليني GBP عملة المملكة المتحدة، حيث سجل الارتفاع قيمة (0.0022) نقطة وبنسبة (0.25%) وذلك خلال جلسات التداول وسوق صرف العملات صباح اليوم الخميس، ليسجل اليورو 0.8750 جنيه إسترليني مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الأربعاء : 0.8728 جنيه إسترليني.