سعر جهاز آيفون 15 المقبل - موعد إصداره ومواصفاته

تناقلت العديد من المواقع التقنية العالمية تفاصيل جهاز آبل الجديد طراز آيفون 15 المتوقع طرحه منتصف شهر سبتمبر المقبل والذي يترقبه عشاق آيفون حول العالم.

سعر هاتف آيفون 15 الجديد

أفادت العديد من التقارير العالمية أن آيفون القادم من المتوقع إن يطرح بالأسواق بسعر يقارب الـ 2000 دولارًا أمريكيًا، وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن طراز برو ماكس منه سعة 2 تيرابايت من المتوقع أن يبلغ سعره 2099 دولاراً أمريكيًا.

ومن التسريبات المتداولة حول الهاتف الجديد أنها من المفترض أن تحتوي على مساحة تخزين تبلغ 2 تيرابايت، مع طبقة من التيتانيوم، وكاميرا متطورة.

والجدير بالذكر أنه من المفترض ان تكشف شركة آبل النقاب عن آيفون 15 في 12 من شهر أيلول المقبل، إلا أن نسخة برو ماكس من المفترض ان لا تتوفر في الأسواق قبل شهر اكتوبر المقبل بسبب عدد من المشاكل في التوريد.



مواصفات متوقعة لجهاز آيفون 15 الجديد: