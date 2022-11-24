سعر صرف الدولار اليوم في سوريا الخميس 24 نوفمبر 2022.. الليرة تغرق

صعد سعر صرف الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة في مستهل تعاملات الخميس 24 نوفمبر لدى السوق غير الرسمية (السوداء)

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا الخميس (السوق السوداء)

ارتفع سعر صرف الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق، ليسجل عند سعر شراء 5490 ليرة،مقابل سعر بيع عند 5540 ليرة للدولار الواحد.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

تبلغ قيمة 100 دولار أمريكي اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 حوالى 549,000 ليرة سورية.

سعر اليورو في سوريا اليوم الخميس 24 نوفمبر

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الخميس عند 5724 ليرة للشراء، و 5782 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 24 نوفمبر

جاء سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1460 ليرة للشراء، مقابل 1476 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 24 نوفمبر

سجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1492 ليرة للشراء، مقابل 1509 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 24 نوفمبر

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 17838 ليرة للشراء، مقابل 18026 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الخميس 24 نوفمبر

سجل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 222 ليرة للشراء، مقابل 226 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الخميس 24 نوفمبر

جاء سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم عند 293 ليرة سورية للشراء، و 297 ليرة سورية للبيع.

من الجدير بالذكر أن الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.