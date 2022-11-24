ارتفع سعر صرف الدولار اليوم في لبنان الخميس 24 نوفمبر 2022، مقابل الليرة اللبنانية في سوق النقد غير الرسمية (السوق السوداء) ليقترب من الـ 40,000 ليرة هذا الصباح

يأتي ذلك عقب أن قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن مصرف لبنان المركزي سيتبني سعر صرف 15 ألف ليرة لكل دولار اعتباراً من 1 فبراير 2023، في إطار عملية توحيد سعر الصرف المتعدد في البلاد.

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

صعد سعر الدولار اليوم الخميس 24 نوفمبر مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء في مستهل التعاملات المبكرة ليسجل عند مستوى صرف 39,950 ليرة للشراء، في حين سجل 39,750 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في لبنان عند الصرافين

وجاء سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، صباح اليوم الخميس عند الصرافين، ما بين 39,750 و 39,950 ليرة لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في Sayrafa

استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء عبر منصة صيرفة عند مستوى صرف 30300 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

أعلن مصرف لبنان المركزي، أنّ سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 8000 ليرة لكل دولار.

يُذكر أنّ الليرة اللبنانية فقدت أكثر 95% من قيمتها منذ عام 2019 عندما قُدرت عند 1500 قبل بدء الأزمة الاقتصادية في البلاد.